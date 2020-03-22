Altay'da Abdülhamit formayı kaptı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da Abdülhamit formayı kaptı - Son Dakika Spor

Altay'da Abdülhamit formayı kaptı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abülhamit Yıldız, son 6 maçta siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Altay'da Abdülhamit formayı kaptı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen stoper Abülhamit Yıldız, son 6 maçta siyah-beyazlı takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Eski teknik direktör Ali Tandoğan döneminde forma şansı bulamayan tecrübeli savunmacı, Yalçın Koşukavak'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından formayı kimseye kaptırmadı. Koşukavak, altyapıdan yetişen genç stoper Cenk'i kızağa çekerken formayı deneyimli defans oyuncusuna verdi.İlk olarak İzmir'de 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan Adanaspor maçında ilk 11'de görev alan 32 yaşındaki futbolcu daha sonra Bursaspor (D), Altınordu, Ekol Göz Menemenspor (D), Hatayspor ve Fatih Karagümrük (D) karşısında güven veren performanslar sergiledi. Altay bu 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç kaybetmedi. Defansta Abdülkerim'le uyumlu bir ikili olan Abdülhamit, "Şampiyonluk için gereğini yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, Fatih Karagümrük, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:43 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: TFF'ye ligler 17 Nisan'da başlansın önerisini ilettik
Akhisarspor'da Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
"Evde kal" diyen Amine Harit, nargile kafede yakalandı         
11:21
Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim         
11:00
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durdurulacak         
08:04
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak         
21:30
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi         
18:10
İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü         
16:22
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak         
16:18
Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video Yoğun bakımda 39 yaşındaki koronavirüs hastasından uyarı: Bana bulaşmaz demeyin | Video         
16:14
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek 15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek         
15:30
Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi Marketten ihtiyacı kadar alışveriş yapan oyuncu Ferdi Atuner, yağmacılara ders verdi         
15:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 17:53:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da Abdülhamit formayı kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]