Son Dakika Haberleri: Altay'da Aydın'dan 3 Yıllık İmza

Altay'da Aydın'dan 3 Yıllık İmza

29 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay'da kaleci Aydın Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.

Altay'da Aydın'dan 3 Yıllık İmza, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay'da kaleci Aydın Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. 

Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan transfer olduğu siyah-beyazlılarda üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki file bekçisi, Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya gelerek 3 yıllık yeni kontrat imzaladı. Altay'da 2017'de 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezonun ikinci yarısında Sultanbeyli Belediyespor'a kiralanan Aydın, ligde bu sezon son 3 maçtır kaleyi devralarak teknik heyete güven verdi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:43 Kaynak: DHA

Aydın, Altay, Spor
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