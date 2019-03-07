Altay'da Aydın'dan 3 Yıllık İmza
29 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay'da kaleci Aydın Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı.
Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Altay
'da kaleci Aydın
Bağ, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 3 yıllığına uzattı. Manisa Büyükşehir Belediyespor
'dan transfer olduğu siyah-beyazlılarda üçüncü sezonunu geçiren 25 yaşındaki file bekçisi, Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya gelerek 3 yıllık yeni kontrat imzaladı. Altay'da 2017'de 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan, geçen sezonun ikinci yarısında Sultanbeyli
Belediyespor'a kiralanan Aydın, ligde bu sezon son 3 maçtır kaleyi devralarak teknik heyete güven verdi. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:43 Kaynak: DHA
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