Son Dakika Haberleri: Altay'da bir formaya iki aday
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Altay'da bir formaya iki aday

41 dakika önce

TFF 1. Lig'de pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olmaya hazırlanan Altay'da, kırmızı kart cezalısı Özgür'ün yokluğunda Kadir Yazıcı ve Murat Uslu formayı kapmak için mücadele veriyor.

Altay'da bir formaya iki aday, System.String[]

TFF 1. Lig'de pazartesi günü İstanbulspor'a konuk olmaya hazırlanan Altay'da, kırmızı kart cezalısı Özgür'ün yokluğunda Kadir Yazıcı ve Murat Uslu formayı kapmak için mücadele veriyor.


Ligin ilk haftasında sahasında Ümraniyespor'a 3-1 kaybeden Altay'da İstanbulspor maçının hazırlıkları sürüyor. Günü tek idmanla geçiren siyah-beyazlılarda sol bek için iki futbolcu, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın gözüne girmek için ekstra çaba sarf ediyor. Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve İstanbulspor müsabakasında takımdaki yerini alamayacak olan Özgür'ün formasına Murat Uslu ve Kadir Yazıcı en büyük adaylar olarak göze çarpıyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar'ın iki oyuncunun performansına göre İstanbulspor maçında formayı iki isimden birine vermesine kesin gözüyle bakılırken, Murat'ın Kadir'e oranla forma için bir adım önde olduğu belirtildi.


Kadir'in heyecanı yüksek


Geçtiğimiz sezonu Düzcespor'da kiralık olarak geçiren ve siyah-beyazlı formayı 2017/2018 sezonunda Hacettepe maçında giyen Kadir Yazıcı, bu hafta formayı sırtına geçirmesi durumunda 1 yıl 8 ay aradan sonra yeniden Altay formasını terletmiş olacak. İzmir ekibinin altyapısından yetişen Kadir, bu sezon Teknik Direktör Sait Karafırtınalar tarafından A takım kadrosuna alınmıştı. - İZMİR

İstanbulspor, Murat Uslu, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
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