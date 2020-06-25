Altay'da bir formaya iki aday
TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 3-1'lik Akhisarspor galibiyetiyle gözünü ilk 2'ye çeviren Altay'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçı öncesi sol bek görevine iki aday var.
TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 3-1'lik Akhisarspor galibiyetiyle gözünü ilk 2'ye çeviren Altay'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçı öncesi sol bek görevine iki aday var.
İzmir ekibinde geçen hafta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen kaptan Özgür'ün yokluğunda teknik direktör Yalçın Koşukavak, sol bekte Mustafa Murat Uslu ya da Doğa İşeri'ye şans vermeyi planlıyor. Doğa, devre arasında transfer olduğu Altay'da sadece 3 maçta oynarken, 3'üncü Lig'den bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Murat ise bu sezon 10 maça çıktı. Asıl mevkisi sağ bek olan Murat, sol bekte de görev yapabiliyor. Bu arada Akhisar maçında sakatlanan Erhan'ın sol alt adalesinde spazm olduğu, şans verilmesi halinde forma giyebileceği bildirildi. Siyah-beyazlılar, ilk yarıda Eskişehir'le 1-1 berabere kalmıştı.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:19 Kaynak: DHA
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