Altay'da bursaspor alarmı

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Keçiörengücü ve Adanaspor'la (D) berabere kalarak 4 puan kaybeden Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçına çevrildi. İç sahadaki ilk 3 maçında rakiplerini Atatürk Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlılar, Bursaspor'u eksikleri tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Taraftar baskısı oluşturmak amacıyla stadyum konusunda Menemen'i tercih eden İzmir temsilcisi, güçlü rakibini yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

Son 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf olmalarına üzüldüklerini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Bursaspor maçı puan tablosundaki durumumuz ve gerçek gücümüzü görme açısından çok önemli bir maç. Takımımıza güveniyoruz. Son 2 karşılaşmayı kazansaydık zirveye ortak olabilirdik. Oyuncularımız da kayıplar nedeniyle üzgün ve bunu telafi etmeleri gerektiğini biliyorlar" dedi. Ligde 6. hafta sonunda Altay, 9 puanla 9. sırada yer alırken, 12 puan toplayan Bursaspor zirve takipçisi konumunda.