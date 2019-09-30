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Altay'da bursaspor alarmı

44 dakika önce

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Keçiörengücü ve Adanaspor'la (D) berabere kalarak 4 puan kaybeden Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçına çevrildi.

Altay'da bursaspor alarmı, System.String[]

TFF 1. Lig'de son 2 maçında Keçiörengücü ve Adanaspor'la (D) berabere kalarak 4 puan kaybeden Altay'da gözler, cuma günü İzmir'de oynanacak Bursaspor maçına çevrildi. İç sahadaki ilk 3 maçında rakiplerini Atatürk Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlılar, Bursaspor'u eksikleri tamamlanan Menemen İlçe Stadı'nda ağırlayacak. Taraftar baskısı oluşturmak amacıyla stadyum konusunda Menemen'i tercih eden İzmir temsilcisi, güçlü rakibini yenerek zirve yarışına tutunmayı hedefliyor.

Son 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf olmalarına üzüldüklerini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Bursaspor maçı puan tablosundaki durumumuz ve gerçek gücümüzü görme açısından çok önemli bir maç. Takımımıza güveniyoruz. Son 2 karşılaşmayı kazansaydık zirveye ortak olabilirdik. Oyuncularımız da kayıplar nedeniyle üzgün ve bunu telafi etmeleri gerektiğini biliyorlar" dedi. Ligde 6. hafta sonunda Altay, 9 puanla 9. sırada yer alırken, 12 puan toplayan Bursaspor zirve takipçisi konumunda.

Bursaspor, Adanaspor, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
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