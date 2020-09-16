Altay'da çifte ayrılık - Son Dakika

Altay'da çifte ayrılık

TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına hazırlanan Altay'da çifte ayrılık yaşandı.

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TFF 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçına hazırlanan Altay'da çifte ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden ön libero Timur Temeltaş forma giyemeden sözleşmesini feshederken, yönetim Sportif Direktör Murat Uluç'un görevine son verdi. Geçen haftaki Yılport Samsunspor maçında kadroya alınmamasının ardından yönetimle masaya oturan Timur, "Altay Spor Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Büyük Altay camiasına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" mesajı yayınladı.

Altay'da futbol kariyerinde 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluklar yaşayıp takım kaptanlığı görevini üstlenen ve attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kuran Murat Uluç'la yolların ayrılması ise şaşkınlık yarattı. Kulüpte jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük ve son olarak sportif direktörlük görevine getirilen Murat Uluç, "Altyapısından yetiştiğim, formasını her zaman gururla taşıdığım ve en zor zamanlarda üst üste iki şampiyonluk yaşayarak vefamı fazlasıyla gösterdiğime inandığım Büyük Altay'ımızda sürdürdüğüm sportif direktörlük görevimden, ani gelişen ve sebebini bilemediğim bir süreç sonrası ayrılmış bulunuyorum. Gün ayrılık günü olsa da armaya olan sevdam her zaman çok büyük" açıklaması yaptı.

AKHİSARSPOR'U TOPLADIDış transferde son olarak Boşnak stoper Edin Cocalic'i kadrosuna katan Altay, Akhisarspor'dan ayrılan 4'üncü oyuncuyla el sıkışmış oldu. İzmir ekibi geçen sezon Akhisarspor formasını terleten forvet Ergin Keleş, sağ bek Tolga Ünlü ve sol kanat Erhan Çelenk'in ardından Cocalic'i de renklerine kattı.

Öte yandan lisans işlemlerinin yetişmemesi nedeniyle Samsunspor maçında görev alamayan Brezilyalı sol kanat William de Amorim'in lisansı çıktı.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Pazar, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:28 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da çifte ayrılık - Son Dakika Spor

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