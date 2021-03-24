Altay'da Deniz Kadah özür diledi
24.03.2021 11:35
Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 7 maç kala kıyasıya bir zirve yarışı veren Altay'da geçen haftaki Menemenspor maçının son bölümünde oyuna alınmamasına sinirlenerek karşılaşma bitmeden soyunma odasına giden Deniz Kadah, takım arkadaşlarından ve teknik direktör Osman Özköylü'den özür diledi.
Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 7 maç kala kıyasıya bir zirve yarışı veren Altay'da geçen haftaki Menemenspor maçının son bölümünde oyuna alınmamasına sinirlenerek karşılaşma bitmeden soyunma odasına giden Deniz Kadah, takım arkadaşlarından ve teknik direktör Osman Özköylü'den özür diledi. Gurbetçi forvetle bu konuyu konuştuklarını belirten teknik patron Özköylü, "Deniz de yaptığı hareket nedeniyle üzüldü. Atacağı gollerle takıma katkı sağlamak isteyen bir oyuncu" dedi.
Deniz Kadah'ın kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu kaydeden Osman Özköylü, "Bu tip şeyler futbolda olabilir. Oynamayı çok istiyor. Ani bir tepki göstermiş olabilir. Yaptığının yanlış olduğunu söyledi, benden ve takımdan özür diledi. Hatasının farkına varabilen olgunlukta bir futbolcu. Deni'i çok seviyoruz. Bizim için değerli bir isim. Bu olay olmamış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.
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