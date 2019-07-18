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Altay'da Deniz tamam

3 saat önce

TFF 1'inci Lig takımlarından Altay, geçen sezon Yukatel Denizlispor formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan ön libero Deniz Vural'la el sıkıştı.

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TFF 1'inci Lig takımlarından Altay, geçen sezon Yukatel Denizlispor formasıyla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan ön libero Deniz Vural'la el sıkıştı.
Afyon kampına gelerek sportif direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen gurbetçi futbolcu, siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir'de daha önce Altınordu forması giyen Deniz, kariyerinde daha önce Alanyaspor, Balıkesirspor ve Eskişehirspor'da da top koşturdu. Almanya doğumlu 31 yaşındaki futbolcu 1. Lig'de 137 maçta 5 gol attı. Deniz Vural, 2015-16'da Alanyaspor'la, 2013-14'te ise Balıkesirspor'la Süper Lig'e çıkma sevincine ortak olmuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Deniz Vural, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:53 Kaynak: DHA
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