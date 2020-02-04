Altay'da Deniz ve Oğuz Han elde kaldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da devre arasında takımdan gönderilmelerine karar verilen Deniz Vural ve Oğuz Han Aynaoğlu, kulüp bulamayınca elde kaldı. Teknik direktör Ali Tandoğan tarafından kadroda düşünülmemeleri nedeniyle kendilerine kulüp bulmaları istenen iki futbolcu başka bir kulüple anlaşmadı. Siyah-beyazlılar daha önce devre arasında kulüp bulması istenen Tatos'la yeniden anlaşıp Yunan orta saha oyuncusunu takıma tekrar dahil etmişti.

Deniz ve Oğuz Han'la ilgili yönetim olarak yol haritası çizeceklerini belirten sportif direktör Özden Töraydın, " Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiğimiz listede Deniz ve Oğuz Han'ın isimleri yer almıyor. Bu yüzden oynamaları söz konusu değil. Bu tür olaylar her kulüpte yaşanabiliyor" dedi. Altay, fesih yapmaya yanaşmayan iki futbolcunun kalan alacaklarını ödemek zorunda kalacak. Deniz ve Oğuz Han takımdan ayrı özel antrenör eşliğinde idman yapacak.

PLAY-OFF ROTASINA OTURDU

Deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la 0-0 berabere kalan Altay, haftalar sonra yeniden Play-Off hattına adını yazdırdı. En son 9'uncu haftada 6'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, dün Cesar Grup Ümraniyespor'un İstanbulspor'a 2-1 yenilmesiyle 20'nci hafta sonunda yeniden potaya girdi. Ligde 6'ncı sırada yer alan 28 puanlı Altay'ı, averajla Ümraniyespor, Akhisarspor, Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor takip ediyor.