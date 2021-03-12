Altay'da efsane buluşma - Son Dakika

Altay'da efsane buluşma

12.03.2021 13:36
Altay'da efsane buluşma, System.String[]

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın unutulmaz kaptanlarından Ayfer Elmastaşoğlu, siyah-beyazlı takımın Portekizli usta golcüsü Marco Paixao ile bir araya geldi.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın unutulmaz kaptanlarından Ayfer Elmastaşoğlu, siyah-beyazlı takımın Portekizli usta golcüsü Marco Paixao ile bir araya geldi. Altay formasıyla toplam 71 gole ulaşan Marco Paixao, 70 golü bulunan Ayfer Elmastaşoğlu'nu geride bırakıp kulüp tarihinin en golcü 3'üncü oyuncusu konumuna gelirken, efsane kaptan, kulüpte buluştuğu Paixao'ya, "Geldim sana kızmaya. Neden beni geçtin?" diye takılarak gülüşmelere neden oldu. Paixao ise bunun üzerine, "Sorun değil. Sen Büyük Altay, ben küçük" diyerek efsane futbolcuya saygısını dile getirdi. 77 yaşındaki Ayfer Elmastaşoğlu, Portekizli yıldızın zamanlamasını ve vuruş tekniğini çok beğendiğini vurguladı.

Altay'da futbolcu ve teknik direktör olarak birer kez Türkiye Kupası'nı kaldıran Ayfer Elmastaşoğlu usta santrfora, "Altay benim hayatım. 7 yaşından beri Altay'dayım. 10 yaşında lisans çıkardım. 13 yaşında A gençte oynadım. Sen de golcüye yakışan işler yapıyorsun. Altay'a çok güzel hizmet ediyorsun. Sen benimle oynasaydın çok daha fazla gol atardın. Ben gol attırmayı severim. Sen beni 1 golle geçme, 50 golle geç, at gollerini, yeter ki Altay çıksın. Daha çok goller bekliyorum senden" diyerek plaket verdi. "Daha çok maç var, 10 gol daha garanti" diyen Paixao, "Sizinle bu ortamda bulunduğum için kalbimin en derininden o kadar gurur duyuyorum ki kendimle. Başka ülkeden geldim, siz bana kalplerinizi açtınız. Altay'ın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyor" şeklinde konuştu.


Altay'da efsane buluşma
Altay'da efsane buluşma
Altay'da efsane buluşma
Altay'da efsane buluşma

Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da efsane buluşma - Son Dakika Spor


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