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Altay'da Ekmekçioğlu'ndan birlik çağrısı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, İzmir'in tüm dinamikleriyle futboldaki sinerjiyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Altay'da Ekmekçioğlu'ndan birlik çağrısı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini zirve olarak belirleyen Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, İzmir'in tüm dinamikleriyle futboldaki sinerjiyi sürdürmesi gerektiğini söyledi.
Altay'ın son 3 sezonda elde ettiği 2 şampiyonlukla İzmir futboluna yeni bir soluk getirdiğini ifade eden Ekmekçioğlu, "Kulübümüz, Süper Lig yolunda sadece taraftar ve camia desteğiyle değil, kentin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle hedefe ulaşabilecektir. Bu durumun tüm kulüpler için geçerli olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yerel seçimler öncesi adayların, sonrasında ise seçilmiş başkanların spora bakışı ve yeni projeleri umut verici. Ancak bunların hızla hayata geçmesi gerekiyor. Transfer sezonu kulüpler için tüm ağırlığıyla başladı" dedi. 
Altyapıda büyük bir atılım yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekmekçioğlu, "Türkiye çapında 10 binin üzerinde futbol okulu öğrencimiz var. Holiganizmden uzak, barışçıl politikalarımız tüm kulüplerden olumlu karşılık buldu. Kısaca camialar üzerine düşeni yaparken artık tüm kanaat önderleri, siyasiler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları elini taşın altına sokmalı. Mahalli idareler Anadolu'nun dört bir yanında spor kulüplerine hatırı sayılır destek verirken, İzmir bu konuda çok geri kaldı. Bunun sancılarını yakinen hissettik. Köklü çınarımız Altay'ı geleceğe taşıyacak projelerimiz hazır. Tesisleşme başta olmak üzere yerel yönetimlerimizin desteği bizleri hızlandıracaktır. Yeni dönemde verilen sözlerin unutulan seçim vaatlerine dönüşmeyeceğine inancımız tam" diye konuştu. 


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
İzmir, Altay, Spor
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