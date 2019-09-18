Son Dakika Haberleri: Altay'da emre güven verdi
Son Dakika Spor Haber

Altay'da emre güven verdi

17 dakika önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen yıl sergilediği inişli çıkışlı performans nedeniyle sezon öncesi takımdaki geleceği tartışılan kaleci Emre Koyuncu, son 2 maçta yaptığı kurtarışlarla güven verdi.

Altay'da emre güven verdi, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen yıl sergilediği inişli çıkışlı performans nedeniyle sezon öncesi takımdaki geleceği tartışılan kaleci Emre Koyuncu, son 2 maçta yaptığı kurtarışlarla güven verdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ligin ilk 2 haftasında kalede Aydın'ı oynattı. Aydın'ın siyah-beyazlıların 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçtiği bu maçlarda basit goller yemesi üzerine 3'üncü haftada eldivenleri Emre devraldı. İzmir temsilcisi Emre'nin kaleyi koruduğu son 2 maçta evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup ederken, deplasmanda Boluspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Bu müsabakalarda kalesini gole kapatan Emre, kazanılan 6 puanda önemli rol oynadı. Altay'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Keçiörengücü maçında da kaleyi Emre koruyacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Aydın, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç'un hediyesi çok konuşulmuştu! TFF bu kareye sitede yer vermedi
Fenerbahçe'den flaş karar! Alanyaspor maçı için TFF'ye itiraz edilecek 25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:15:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da emre güven verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]