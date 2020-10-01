Altay'da Ergin Keleş ve Putsila yol ayrımında

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında Akhisarspor'dan transfer edilen forvet Ergin Keleş'in yol ayrımına geldiği öğrenildi. Sezonun ilk haftasındaki Yılport Samsunspor ve İstanbulspor maçlarında yedek soyunup, geçen hafta Eskişehirspor müsabakasında kadroya alınmayan tecrübeli futbolcu dünkü antrenmana katılmadı. Fazla forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşünen 33 yaşıdaki golcünün kendisine kulüp aradığı öğrenildi.

Ergin Keleş gibi Eskişehirspor maçı kadrosuna alınmayan Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila'nın da gözden çıkarıldığı belirtildi. Takımla antrenmanlara devam eden Putsila ile 1'inci Lig'den Tuzlaspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor ve Adanaspor'un ilgilendiği kaydedildi. Yeni sezon için dış tranferde 18 oyuncuyla anlaşarak kabuk değiştiren Altay'da ön libero Timur Temeltaş da takıma yeni katılmasına rağmen bir maça bile çıkmadan sözleşmesini feshetmişti.