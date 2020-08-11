Altay'da Erhan tamam

TFF 1. Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir takım kurmayı hedefleyen Altay, dış transferde daha önce prensip anlaşmasına vardığı Akhisarspor'dan Erhan Çelenk'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz son olarak Akhisarspor forması giyen deneyimli orta saha Erhan Çelenk ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. Sol kanatta görev alan, BŞB Erzurumspor ve Gaziantep Futbol Kulübü'yle 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki Erhan, geçen sezon ligde 36 maçta 9 gol atıp, 7 asist yaptı. Altay, daha önce Akhisarspor'dan sözleşmesi biten golcü Ergin Keleş'i de kadrosuna katmasına rağmen transferle ilgili henüz resmi açıklamayı yapmamıştı.

