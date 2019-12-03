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Altay'da favori Tandoğan

6 saat önce

Yönetimin hafta sonuna kadar Ali Tandoğan'la bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi.

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Yönetimin hafta sonuna kadar Ali Tandoğan'la bir araya gelerek anlaşma zemini arayacağı belirtildi. Tandoğan'ın yanı sıra teknik direktörlük görevi için Metin Diyadin'in de listede yer aldığı kaydedildi.


Trabzonspor'la yarın İzmir'de oynanacak kupa maçında Altay'ın başında Antrenör Murat Uluç'un görev alacağı bildirildi.


Metin Diyadin, Ali Tandoğan, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:12 
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YORUMLAR (1)


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