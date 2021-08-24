Üye Girişi
Altay'da Fenerbahçe heyecanı - Son Dakika

Altay'da Fenerbahçe heyecanı

24.08.2021 12:37
Altay'da Fenerbahçe heyecanı, System.String[]

Süper Lig'de ilk 2 maçından 6 puan çıkararak liderlik koltuğuna oturan Altay, pazar günü kendisi gibi 2'de 2 yapan Fenerbahçe ile evinde oynayacağı karşılaşmaya da 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

Süper Lig'de ilk 2 maçından 6 puan çıkararak liderlik koltuğuna oturan Altay, pazar günü kendisi gibi 2'de 2 yapan Fenerbahçe ile evinde oynayacağı karşılaşmaya da 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Yıllar sonra Süper Lig'e taşıdığı kulübe bu ligdeki ilk senesinde Avrupa hedefi koyan Teknik Direktör Mustafa Denizli önderliğinde sezona hızlı bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilere ilk mağlubiyetini tattırarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Mustafa Denizli ile 5'i geçen sezon 1'inci Lig'de olmak üzere çıktığı toplam 7 resmi müsabakada 7 galibiyet alan Altay, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe karşısında bu seriyi sürdürmeye çalışacak.

Üç büyükleri şampiyon yapan tek teknik direktör olan Mustafa Denizli, 2000-2001 sezonunda ligde kupa kaldırdığı Fenerbahçe'ye bu kez rakip olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan ilk Türk teknik adam olan 71 yaşındaki usta çalıştırıcı, bu sezon sarı-lacivertlilerin başında ikinci dönemini geçiren 53 yaşındaki Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira ile ilk kez rakip olacak. Mustafa Denizli'nin yardımcılığını üstlenen Mert Nobre de futbol oynadığı dönemde 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında 2 şampiyonluk yaşadığı eski kulübü Fenerbahçe'ye karşı galibiyet mücadelesi verecek.

LİGDE SON RANDEVUYU KAZANDISiyah beyazlılar, ligde en son 2003 yılında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmiş, ancak sezon sonunda küme düşme acısı yaşamıştı. Süper Lig'de rakibi ile 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2009 yılında konuk olduğu sarı-lacivertlilere 3-0 yenilmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 82 karşılaşmada Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, Altay 9 kez kazandı. İki takım 25 kez berabere kaldı.LİDERLİK SEVİNCİ

Süper Lig'de 18 yıl sonra dönen Altay, ilk 2 haftayı liderlik koltuğunda tamalamanın sevincini yaşadı. Senelerce gediklisi olduğu Süper Lig'e 2003 yılında veda eden, aradan geçen yıllar içinde tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e kadar düşüp küllerinden doğan siyah-beyazlı ekip, Mustafa Denizli yönetiminde şaha kalktı. Futbolcu olarak 38 sene önce ayrıldığı yuvasına geçen yıl teknik adam olarak dönüp kulübün Süper Lig hasretine son veren Mustafa Denizli yönetiminde bu sezon ilk maçta Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenen siyah-beyazlılar, 4-1'lik Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle 6 puan ve artı 6 averaja ulaşıp adını liderlik koltuğuna yazdırdı.


Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Pazar, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Fenerbahçe heyecanı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı 13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı 13:33 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz 13:06 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi 12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
12:23 "Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı, 11:49 Taliban'ın gelmesiyle hayalleri suya düştü! Zakia Khudadadi, Paralimpik Oyunları'nda Afganistan'ı temsil eden ilk kadın olacaktı,

Son Dakika Haberleri
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:51 Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı
13:37 Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu
12:42 Burak Deniz ve Didem Soydan denizde aşk tazeledi
12:32 Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi
Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun Ilıcalı, tüm öğrencilere staj imkanı sundu Acunmedya Akademi ilk mezunlarını verdi! Acun Ilıcalı, tüm öğrencilere staj imkanı sundu         
14:24
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı Türk Hava Kurumu Üniversitesi, eski rektörüne 146 bin 516 TL'lik tazminat davası açtı         
13:52
10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor         
13:44
Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş         
13:11
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu         
12:46
Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu         
12:27
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi Bakan Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin bugün hesaplarda olacağını söyledi         
10:13
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Oyuncu Celil Nalçakan, Oyuncu Celil Nalçakan, "Tarih bilinci olan genç küpe takmaz" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt verdi: Ustaya saygımız sonsuz da bu ne Allah Aşkına         
09:56
Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı         
00:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:36:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da Fenerbahçe heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement