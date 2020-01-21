Altay'da fesih sıkıntısı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay, devre arasında yollarını ayırma kararı aldığı 3 oyuncusunun sözleşmelerini henüz feshedemedi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporuyla Yunan orta saha oyuncusu Tatos, sağ kanat Oğuzhan ve ön libero Deniz'le vedalaşan siyah-beyazlılar, üç futbolcuyla da bağlarını resmen koparamadı. Bu futbolcuların kendilerine kulüp bulamadığı, yönetimin üç isimle de yolları ayırmak için görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. İzmir temsilcisi gözden çıkardığı oyuncularıyla orta nokta bulmak istiyor.

Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer edilen Deniz'e 1'inci Lig'den Cesar Grup Ümraniyespor ve 2'nci Lig'den Yılport Samsunspor'un talip olduğu, Oğuzhan'la ise 1'inci Lig'den Giresunspor ve 2'nci Lig'den Manisa FK'nın ilgilendiği öğrenildi. Altay, sözleşmeleri devam eden üç oyuncuyla kulüpten alacaklarını bırakıp, bonservislerini almaları konusunda görüşmeler yapıyor. Futbolcuların takım bulamaması halinde Altay, tüm ödemeleri yapmak zorunda kalacak.