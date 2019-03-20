Son Dakika Haberleri: Altay'da Furkan Yeniden Doğdu

Altay'da Furkan Yeniden Doğdu

1 saat önce

Son 3 sezonda Altay'ın değişmezleri arasında yer alan ancak bu seneye istediği gibi başlayamayan Furkan Deniz, Sait Karafırtınalar'ın göreve gelmesinin ardından eski günlerine dönüş sinyali verdi.

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Son 3 sezonda Altay'ın değişmezleri arasında yer alan ancak bu seneye istediği gibi başlayamayan Furkan Deniz, Sait Karafırtınalar'ın göreve gelmesinin ardından eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla play-off yarışında kendine yer bulan Altay'da İhsan Furkan Deniz sevinci yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son 2 yılda kazandığı şampiyonluklarda takımın vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı futbolcu, bu sezona ise istediği gibi başlayamadı. Sezon başında transfer edilen Pedro ve Kappel'in gerisinde kalan Furkan, ilk yarıda bulduğu şansları da iyi değerlendiremedi. Taraftarların çok şey beklediği başarılı hücum oyuncusu için geçtiğimiz devre arasında transfer iddiaları gündeme gelse de takımda kalan Furkan, ligin ikinci yarısında eskiye dönüş sinyalleri vermeye başladı.

Ligin ilk yarısında ligde yalnızca 343 dakika süre alabilen 23 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda ise 210 dakika süre aldı. Son 3 sezonda rakip filelere 28 gol bırakan başarılı futbolcu, bu sezon ligde ilk golünü de geçen hafta oynanan Kardemir Karabükspor maçında kaydetti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

Spor
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