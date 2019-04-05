Son Dakika Haberleri: Altay'da Gazişehir Mesaisi

Altay'da Gazişehir Mesaisi

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda lider Abalı Denizlispor'la 3-3 berabere kalarak Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçıran Altay'da gözler pazartesi günü İzmir'de oynanacak Gazişehir Gaziantep maçına çevrildi.

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Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içinde deplasmanda lider Abalı Denizlispor'la 3-3 berabere kalarak Play-Off hattına yaklaşma fırsatını kaçıran Altay'da gözler pazartesi günü İzmir'de oynanacak Gazişehir Gaziantep maçına çevrildi. 

Siyah-beyazlı ekip rakibinin 4 haftalık galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Taraftarının önünde çıktığı son 3 maçı kazanan İzmir ekibi aynı zamanda iç sahada 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Gazişehir'e sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup olan Altay, bu kez 3 puan alan taraf olmak istiyor. 

Gaziantep temsilcisi ligin en skorer ikinci takımı olarak dikkat çekerken, savunma anlamında en başarılı üçüncü ekip konumunda. Ligde 38 puanı bulunan 10'uncu sıradaki siyah-beyazlılar, 48 puanlı 5'inci basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde ilk 6 için umutlarını yeşertecek. Altay'da cezalı Tatos ve Murat forma giyemeyecek. Murat'ın yokluğunda sağ bekte Yasin görev alacak. Tatos'un yerine ise orta sahada Merter'in forma giymesi bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:16 Kaynak: DHA

Spor
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