Altay'da geleceğin eldivenleri Yavuz'a emanet

Geçen sezon Menemen Belediyespor'da görev yapan ve TFF 2. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Ümit Yavuz, kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı, Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ile attı. 43 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı ile birlikte 3 antrenör daha işbaşı yapacak. Yavuz'un yardımcılığını ise Deniz Akbaş üstlenecek.

İmza töreninde konuşan Antrenör Ümit Yavuz, Altay'ın ülke futbolunun önemli camialarından biri olduğunu ve böylesine büyük bir ailede görev almaktan mutluluk duyacağını belirtti. Yavuz, "Geçen sezon Menemen Belediyespor 1. Lig'e yükselirken U-19 takımı da Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah aynı güzel duyguları Büyük Altay'da da yaşarım. Bunun için ben ve ekibim üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getireceğiz." dedi.

Futbol hayatına 1993 yılında Bayraklı Belediyespor'da başlayan Yavuz, 1997'de Fethiyespor'da profesyonel oldu. 2000-2001 sezonunda Menemen Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan Yavuz, 2002-03 sezonunda Altınordu'nun tekrar profesyonel lige dönüşünde büyük pay sahibi oldu. Kaleciliğinin yanı sıra gençlere örnek kişiliği ve centilmenliğiyle öne çıkan Ümit Yavuz; Tekel, Foça Belediyespor, Bergama ve Yeşilova'da da şampiyonluk sevinci yaşadı.