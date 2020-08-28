Altay'da Gençer üzdü, Abdulhamit döndü

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolasıyla Afyon'da sürdüren Altay'da Gençer Cansev şoku yaşandı. Antrenman esnasında yine sağ diz çapraz bağları kopan deneyimli stoper kamptan ayrıldı. Ameliyat olacak Gençer'in yaklaşık 7 ay daha sahalarda uzak kalacağı açıklanırken, siyah beyazlılar 31 yaşındaki oyuncunun yerine Abdulhamit Yıldız'la yeniden anlaştı. Geçen sezonun devre arasında Fatih Karagümrük'ten gelip sözleşmesi sona erdikten sonra vedalaşılan Abdulhamit'le şok Gençer gelişmesi üzerine tekrar mukavele yapıldı.

Altay'ın tecrübeli ismi Gençer, 9 ay arayla ikinci kez çapraz bağlarının kopmasının üzüntüsünü yaşadı. Tecrübeli futbolcunun geçen sezon 4 Aralık 2019 tarihinde Trabzonspor 'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında ayağına aldığı darbe sonucu yine sağ diz çapraz bağları kopmuştu. Yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalan Gençer, sezonu erken kapatmıştı. Ameliyat olup iyileştikten sonra bu sezona büyük umutlarla başlayan tecrübeli savunma oyuncusu, 9 ay aranın ardından döndüğü futbola yeniden ara vermek zorunda kaldı.Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz , Gençer'den gelen haberle sarsıldıklarını söyledi. İldiz, "Maalesef çok üzgünüm. Oyuncumuz talihsiz bir sakatlık geçirdi. Umarım tedavi süreci en iyi şekilde biter ve Gençer aramıza katılır" dedi.Altay'ın Abdulhamit'ın yanı sıra bir stoper daha alacağı ifade edildi. Siyah-beyazlı ekip, Afyonkarahisar kampında oynadığı hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Altay'ın golünü Paixao attı.ZİYA TAMAMYeni sezon öncesi yaptığı iddialı transferlerle adından söz ettiren Altay, listesindeki teknik direktör Yücel İldiz'in Denizlispor 'dan eski öğrencisi olan kanat oyuncusu Ziya Alkurt'la da kesin olarak anlaşma sağladı. Süper Lig ekibi Kayserispor 'dan ayrılan Ziya'nın resmi sözleşmeye imza atıp Afyon kampına katılacağı bildirildi. Yücel İldiz yönetiminde 2018-19 sezonunda Denizlispor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki Ziya, geçen sezon Kayseri'de 11 Süper Lig maçında görev yaptı.QUARESMA'YLA SON PAZARLIKAltay, haftalardır peşinde koştuğu dünyaca ünlü yıldız Ricardo Quaresma 'yı kadrosuna dahil etmek için son engele geldi. 36 yaşındaki Portekizli oyuncuya son teklifini ileten yönetimin yarın Quaresma ile son bir görüşme yapacağı bildirildi. Quaresma'yı renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlıların Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Kendisiyle bir kez daha masaya oturacağız. Teklifimizi ilettik. Her şey son görüşmede netlik kazanacak. Büyük oranda olumlu sonuç bekliyoruz" diye konuştu.Kariyerinde Porto Barcelona , Inter, Chelsea gibi dev takımlarda forma giyip ülkemizde yıllarca Beşiktaş 'ta görev yapan Quaresma, geçen sezonu Kasımpaşa 'da geçirmişti. Quaresma, 2010 yılında Inter'le Şampiyonlar Ligi, 2016 yılında ise Portekiz Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.