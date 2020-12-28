Altay'da Gnanduillet gitti - Son Dakika

Altay'da Gnanduillet gitti

28.12.2020 12:09
Altay'da Gnanduillet gitti, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışındaki Altay'da forvet Armand Gnanduillet'in takımdan ayrıldığı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışındaki Altay'da forvet Armand Gnanduillet'in takımdan ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında İngiltere'nin Blackpool takımından transfer edilen Fildişi Sahilli santrforun mutsuz olduğunu belirterek siyah-beyazlı takımla vedalaştığı belirtildi. Altay yönetiminin 2022 yılına kadar imza atan oyuncunun avukatıyla masaya oturup karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmeyi feshetmek istediği ifade edildi. Armand Gnanduillet'in kulüpten alacağı olduğu iddia edilirken, Türkiye'de umduğunu bulamayan futbolcunun İngiltere'ye dönmeyi planladığı gelen haberler arasında.

Ligde son 2 sezonun gol kralı olan Portekizli Marco Paixao'nun gölgesinde kalan Gnanduillet, oynadığı 15 maçta sadece 1 kez ilk 11'de görev aldı. Beklentilerin uzağında kalarak yedek kulübesini mesken tutan 28 yaşındaki santrfor, formayı bir türlü kapamayınca yuvadan uçtu. Altay'ın 2'nci haftada deplasmanda 2-1 kaybettiği İstanbulspor maçının 90+5'inci dakikasında siyah-beyazlı formayla ilk golünü atan 1.93 boyundaki pivot forvet, 1-0 galibiyetle sonuçlanan 4'üncü haftadaki Ankara Keçiörengücü deplasmanında ise 82'nci dakikada rakip fileleri sarsarak zaferin mimarı oldu.

SINIRDA 4 OYUNCU VARLigde çarşamba günü deplasmanda Tuzlaspor'la erteleme maçına çıkacak Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz, sarı kart sınırında yer alan 4 futbolcusunu uyardı. Siyah-beyazlılarda sağ bek Tolga, stoperler Lokman ve Berkay ile sol kanat Erhan, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşüp pazar günü Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında forma giyemeyecek. İzmir ekibinde sezonu kapatan sol bek Özgür'ün yanı sıra Harun, Ziya, Abdullah ve Çağlar'ın tedavileri sürüyor. İyileşen Yekta'nın durumu belirsiz. Altay, deplasmanda Tuzlaspor'u mağlup etmesi halinde averajla liderliğe yükselecek.

Altay'da Gnanduillet gitti

Futbol Federasyonu, Blackpool, İngiltere, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Gnanduillet gitti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

CHP'den açıklanan yeni asgari ücrete tepki: 2 bin 825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir Süper Lig ekibi Ankaragücü'ne transfer yasağı getirildi Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu Doğu'da Sibirya'yı aratmayan görüntüler: Ülkenin en soğuk yeri Ardahan'ın Göle ilçesi oldu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detay! Gizli tanık akıl hastası çıktı CHP'li Muğla Milletvekili, Pınar Gültekin iddialarına yanıt verdi: Birileri kendini öne çıkarmaya çalışıyor Korona salgınıyla ilgili ilk haberi yapan gazeteciye kötü haber! 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınvalidesinin altınlarını çalıp evi yakan gelinden ilginç savunma: Rüyamda gördüm
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi         
12:06
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı         
11:33
"ABD'de oynamak hayalim" diyen Messi, asla formasını giymeyeceği takımları duyurdu         
11:28
Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim Seren Serengil acı haberi bizzat verdi: Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim         
11:17
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an Genç kız kısıtlamada üçüncü kez yakalandı: Hep merak ediyordum, işte o an bu an         
10:20
İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu'nun İBB'deki usulsuzlük iddiaları üzerine 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi         
10:05
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına Gelecek ve DEVA talimatı: Hassas davranın, kimseyi ötekileştirmeyin         
09:16
Direksiyonu söküp yan koltuktaki arkadaşına verdi! Kurbağacık anahtarıyla aracı kullandı Direksiyonu söküp yan koltuktaki arkadaşına verdi! Kurbağacık anahtarıyla aracı kullandı         
09:15
Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı Satış için anlaşamadığı kişilerin icra başvurusuyla aracı bağlandı         
08:57
Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir         
08:43
Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar         
08:02
Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum Kadıköy'de 80 yaşındaki kadın 9. kattan atlayarak intihar etti: Eşimin yanına gidiyorum         
01:21
Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak Can Yaman, İtalya'da servet değerinde dizi anlaşması yaptı! Bölüm başına 925 bin TL alacak         
21:28
"Benim vergimle maaş alıyorsunuz" diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki: Al vergini de git!         
21:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 12:20:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da Gnanduillet gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei