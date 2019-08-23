Son Dakika Haberleri: Altay'da Hakan sıkıntısı
Son Dakika Spor Haber

Altay'da Hakan sıkıntısı

38 dakika önce

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'u yenerek galibiyetle tanışmayı hedefleyen Altay'da yeni transferlerden bir tek genç golcü Hakan Demirci'nin lisansı çıkarılamadı.

Altay'da Hakan sıkıntısı, System.String[]

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında pazartesi günü deplasmanda İstanbulspor'u yenerek galibiyetle tanışmayı hedefleyen Altay'da yeni transferlerden bir tek genç golcü Hakan Demirci'nin lisansı çıkarılamadı. Siyah-beyazlılar, dış transferde el sıkıştığı 8 futbolcudan 7'sine lisans çıkarırken, gurbetçi Hakan'ın lisansı yetiştirme bedeli engeline takıldı. Süper Lig ekibi Alanyaspor'un Altay'dan 150 bin TL yetiştirme ücreti istediği öğrenildi. Geçen sezon U21 Ligi'nde 20 gol atan 20 yaşındaki santrfor, sorunun çözülmesi halinde ilk kez İzmir temsilcisinde profesyonel olacak. Yönetim, Alanyaspor'la görüşmelerini sürdürüyor. İzmir'de 3-1 yenilgiyle sonuçlanan Ümraniyespor maçında kadroda yer almayan Hakan, lisansının 2 Eylül'e kadar çıkarılması bekleniyor.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşnaklar Rasim Ozan Kütahyalı'nın peşini bırakmıyor! Beyaz TV önünde eylem kararı aldılar
Mitroglou, Hollanda'yı salladı! İzleyenler hayran kaldı Galatasaray'a Belhanda piyangosu! 13 milyon euroluk teklif Beşiktaş'a gelmek için 2,2 milyon TL'den vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 13:27:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da Hakan sıkıntısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]