Altay'da hava bozdu - Son Dakika

Altay'da hava bozdu

TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Altay ilk 2 haftadan sadece 1 puan çıkararak hayal kırıklığı yaşattı.

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TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Altay ilk 2 haftadan sadece 1 puan çıkararak hayal kırıklığı yaşattı.

Yeni sezon öncesi yaptığı 16 transferle tüm dikkatleri üzerine çeken ve rotasını Süper Lig olarak belirleyen siyah-beyazlılar, evindeki 0-0'lık Yılport Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Kadrosunda 9 yabancı oyuncusu bulunan İzmir temsilcisinde yeni transferler henüz beklenen katkıyı veremedi. Teknik direktör Yücel İldiz, yeni bir takım olmanın sancılarını çektiklerini ve birkaç haftaya ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.İstanbulspor karşısında stoperde İbrahim Öztürk'ün yerine Boşnak stoper Edin Cocalic'i ilk 11'de görevlendiren Yücel İldiz, kanatta ise kadroya almadığı Hollandalı Kappel'in yerine Erhan Çelenk'i sahaya sürdü. İzmir ekibinde lisans işlemleri tamamlanan Brezilyalı sol kanat William de Amorim yine 18'e alınmadı. Amorim'in yanı sıra takım bulması istenen Sırp ön libero Jovan Blagojevic de kadroda yer bulamadı. Altay'ın tek tesellisi Fransız forvet Armand Gnanduillet'in hem kendisinin hem de siyah-beyazlı takımın bu sezonki ilk golünü atması oldu. Altay, pazar günü konuk edeceği Eskişehirspor'u yenerek moral bulmak istiyor.


- İzmir

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da hava bozdu - Son Dakika Spor

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