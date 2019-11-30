Altay, TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Eskişehirspor'u mağlup ederek 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.



TFF 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Altay, yarın 19.00'da Menemen Şehir Stadyumu'nda Eskişehirspor'u ağırlayacak. Son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi, iç saha avantajıyla maçta galibiyet arayacak.



Altay'da hedef 3 puan



Süper Lig'e yükselmek hedefiyle sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 7 maçlık kaybetmeme serisinin ardından son 4 haftada iç sahada Menemenspor'a 2-0, Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise Hatayspor'a 3-2, Akhisarspor'a 2-1 skorla kaybetti. Kötü sonuçların ardından play-off potasındaki yerini de kaybeden Altay, ilk 12 hafta sonunda 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, maçtan 3 puanla ayrılarak kara bulutları dağıtmak istiyor. Lige maddi sebeplerden dolayı -9 ceza puanıyla başlayan Eskişehirspor ise aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberliğe rağmen 1 puanla son sırada bulunuyor. Geçen hafta sahasında Erzurumspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, İzmir deplasmanda puan arayacak.



Altay'da sakat futbolcular iyileşti



Maç öncesi Altay'da Tatos sakatlığını atlatırken, Kappel ve Tavares'in maçta forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Ayrıca İzmir ekibinde Paixao, Kappel ve Deniz Vural sarı kart sınırında bulunuyor. - İZMİR