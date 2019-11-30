Son Dakika Haberleri: Altay'da hedef 3 puan
Son Dakika Spor Altay'da hedef 3 puan - Son Dakika Spor

Altay'da hedef 3 puan

6 saat önce

Altay, TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Eskişehirspor'u mağlup ederek 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Altay'da hedef 3 puan, System.String[]

Altay, TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Eskişehirspor'u mağlup ederek 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor.


TFF 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Altay, yarın 19.00'da Menemen Şehir Stadyumu'nda Eskişehirspor'u ağırlayacak. Son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan İzmir ekibi, iç saha avantajıyla maçta galibiyet arayacak.


Altay'da hedef 3 puan


Süper Lig'e yükselmek hedefiyle sezona iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 7 maçlık kaybetmeme serisinin ardından son 4 haftada iç sahada Menemenspor'a 2-0, Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olurken, deplasmanda ise Hatayspor'a 3-2, Akhisarspor'a 2-1 skorla kaybetti. Kötü sonuçların ardından play-off potasındaki yerini de kaybeden Altay, ilk 12 hafta sonunda 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, maçtan 3 puanla ayrılarak kara bulutları dağıtmak istiyor. Lige maddi sebeplerden dolayı -9 ceza puanıyla başlayan Eskişehirspor ise aldığı 3 galibiyet ve 1 beraberliğe rağmen 1 puanla son sırada bulunuyor. Geçen hafta sahasında Erzurumspor'a 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, İzmir deplasmanda puan arayacak.


Altay'da sakat futbolcular iyileşti


Maç öncesi Altay'da Tatos sakatlığını atlatırken, Kappel ve Tavares'in maçta forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Ayrıca İzmir ekibinde Paixao, Kappel ve Deniz Vural sarı kart sınırında bulunuyor. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, İzmir, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
Bursaspor taraftrarını taşıyan otobüs kaza yaptı: 17 yaralı Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecek Pique: Manchester'de çok serserilik yaptım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 16:53:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da hedef 3 puan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]