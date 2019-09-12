Son Dakika Haberleri: Altay'da hedef Boluspor maçı
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Altay'da hedef Boluspor maçı

39 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli oyuncusu Marco Paixao, "Bolu'ya sadece galibiyeti düşünerek gideceğiz.

Altay'da hedef Boluspor maçı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli oyuncusu Marco Paixao, " Bolu'ya sadece galibiyeti düşünerek gideceğiz." dedi.

Paixao, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Boluspor'a konuk olacaklarını hatırlattı.

Milli maç arasının kendilerine iyi geldiğini ifade eden Paixao, Bu süreçte çalışmalarımız verimli geçti. Bolu'ya sadece galibiyeti düşünerek gideceğiz. İnanarak maça çıkacağız ve kazanacağız." diye konuştu.

Gençer Cansev de Boluspor deplasmanlarının her zaman zor geçtiğini, kendilerinin de bunun bilincinde olduğunu dile getirdi.

Takımda morallerinin üst düzeyde olduğunu vurgulayan Gençer Cansev, şöyle konuştu:

"Milli maç arası öncesi aldığımız galibiyetin ardından kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İnşallah Bolu'dan puanla döneriz. Bu sene daha zorlu bir lig olacak. Biz iyi bir takımız, herkes bize güvensin. İnşallah galibiyetlerimiz devam edecek."

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Altay, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:04 Kaynak: AA
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