Altay'da hedef ilk 2 - Son Dakika
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Altay'da hedef ilk 2

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı Boluspor galibiyetiyle 5'inci sıraya yükselen Altay, çıtayı yükselterek gözünü ilk 2'ye çevirdi.

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TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı Boluspor galibiyetiyle 5'inci sıraya yükselen Altay, çıtayı yükselterek gözünü ilk 2'ye çevirdi.

İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la arasında 7 puan fark olan siyah-beyazlılarda, sportif direktör Özden Töraydın iddialı konuştu. Öncelikli hedeflerinin Play-Off hattındaki yerlerini korumak olduğunu belirten Özden Töraydın, "Önce ilk 6'da kalıcı olup, daha sonra ilk 2'yi yakalamaya çalışacağız. İstediğimiz sonuçları alırsak ilk 2 için avantajlı duruma geliriz" dedi.

TÖRAYDIN: SÜPER LİG'E YÜKSELECEK TAKIMLARI UFAK AYRINTILAR BELİRLEYECEK

Futbolcular, teknik heyet, yönetim, camia ve taraftarların kenetlenmesi halinde sezon başında koydukları şampiyonluk hedefine ulaşacaklarını dile getiren sportif direktör Töraydın, "Lig zor geçiyor ancak kaliteli bir kadromuz var. İstikrar yakalamasak da iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Süper Lig'e yükselecek takımları ufak tefek ayrıntılar belirleyecek. Taraftarımızın ekstra desteğini bekliyoruz. 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'deki şampiyonluklarda olduğu gibi takıma sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Boluspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:48 Kaynak: DHA
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