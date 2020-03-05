Altay'da hedef şampiyonluk - Son Dakika
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Altay'da hedef şampiyonluk

6 saat önce

TFF 1. Lig'de yarın diğer İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'la karşılaşacak Altay'da forma giyen isimlerden Yılmaz Özeren, "Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk." dedi.

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TFF 1. Lig'de yarın diğer İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'la karşılaşacak Altay'da forma giyen isimlerden Yılmaz Özeren, "Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk." dedi.

Kulübün Youtube kanalına konuşan Yılmaz Özeren, bireysel olarak ligin ikinci devresinde performansını yükselttiğini, takımın da Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesiyle bir ivme yakaladığını belirtti.

Öz güvenlerinin yükseldiğini bildiren Yılmaz Özeren, şunları kaydetti:

"Bu durum sonuçlara da yansıdı. İyi yoldayız ve son 9 haftaya her maç için final havasında hazırlanıyoruz. Kazanmaya devam edip her hafta stratejimizi yenileyeceğiz ancak yolun sonu şampiyonluk. Galibiyetler moralimizi yükseltiyor. Taraftarımızdan da kalan maçlarda sahada vereceğimiz mücadeleye destek vermelerini istiyoruz."

Turgut Doğan Şahin de önlerindeki Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarından en yüksek puanı alıp üst sıralara tutunmak istediklerini belirtti.

Skora verdiği katkıdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özeren, "Bursaspor deplasmanında taraftarımızın desteği iyi oyunumuza yansıdı. Menemenspor sahasına yabancı değiliz. Deplasman olsa dahi taraftarımızın desteğiyle 3 puana yakın taraf biziz." ifadelerini kullandı.

Ekol Göz Menemenspor ile Altay arasında yarın saat 19.00'da Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Emre Malok düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yalçın Koşukavak, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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