Altay'da Hüseyin iddiası

SÜPER Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü.

SÜPER Lig kulüplerinden Altay'ın dış transferde Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın takımda tutmayı düşündüğü Hüseyin'le ilgili kararını değiştirmesi halinde siyah-beyazlıların devreye gireceği bildirildi. Kadrosunda stoper olarak Murat Akça, Eric Björkander, Berkay Sülüngöz ve İbrahim Öztürk'le sezona hazırlanan Altay'ın defansa yerli alternatif oyuncu aradığı kaydedildi.



Son Dakika

Öldü sandıkları adam, kendi cenazesinde dirildi! Olay anı kamerada

Yangınlara sitem eden Emre Kınay'ın videosu sosyal medyada gündem oldu

Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü

Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"

Evi yananlar için skandal bir ifade kullanan belediye başkanına Melih Gökçek sahip çıktı

Bankta unutulan telefonu ve cüzdanı gözüne kestiren kadın, kendisine aitmiş gibi alıp kayıplara karıştı

İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren kavga! Kafasında sandalye kırılan bile var

Malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden çalışmaya başlayınca maaşı kesildi