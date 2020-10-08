Altay'da İbrahim'in forma zaferi

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında alternatif olarak kadroya dahil edilen 39 yaşındaki İbrahim Öztürk, siyah-beyazlı takımda formayı kapmayı başardı. Teknik direktör Yücel İldiz, oynanan 4 maçın 3'ünde tecrübeli stopere ilk 11'de şans verdi. İlk haftada iç sahada oynanan Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de yer alan İbrahim, 2'nci haftadaki İstanbulspor deplasmanında kesik yedi. Teknik patron Yücel İldiz, İstanbulspor önünde Boşnak stoper Edin Cocalic'i sahaya sürdü.

İzmir ekibinin rakibine 2-1 yenilmesi üzerine bir sonraki hafta Yücel İldiz, Eskişehirspor karşısında ilk 11'deki tercihini yeniden İbrahim Öztürk'ten yana kullandı. Cocalic'i kadroya almayan İldiz, 6-0 kazandıkları Eskişehirspor müsabakasının ardından Ankara Keçiörengücü deplasmanında yine deneyimli kaptan İbrahim'e görev verdi. Altay, 39 yaşındaki defans oyuncunun oynadığı maçlarda kalesinde gol görmezken, bu periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.