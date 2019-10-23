Altay'da İbrahim Öztürk ilk 11'e! TFF 1. Lig'in deneyimli ismi...
8 dakika önce
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Altınordu derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen stoper Gençer'in yokluğunda savunmada tecrübeli İbrahim'i oynatmayı planlıyor.
Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Altınordu derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen stoper Gençer'in yokluğunda savunmada tecrübeli İbrahim'i oynatmayı planlıyor.
Ligin en deneyimli futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran 38 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon ligde sadece Bursaspor maçında 88'inci dakikada oyuna alındı.
İbrahim Öztürk, sadece kupadaki uzatmalara giden Mardin Büyükşehir Başakspor deplasmanında 120 dakika sahada kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:24
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