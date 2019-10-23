Son Dakika Haberleri: Altay'da İbrahim Öztürk ilk 11'e! TFF 1. Lig'in deneyimli ismi...
Son Dakika Spor Altay'da İbrahim Öztürk ilk 11'e! TFF 1. Lig'in deneyimli ismi...

Altay'da İbrahim Öztürk ilk 11'e! TFF 1. Lig'in deneyimli ismi...

8 dakika önce

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Altınordu derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen stoper Gençer'in yokluğunda savunmada tecrübeli İbrahim'i oynatmayı planlıyor.

Altay'da İbrahim Öztürk ilk 11'e! TFF 1. Lig'in deneyimli ismi..., System.String[]

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, Altınordu derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen stoper Gençer'in yokluğunda savunmada tecrübeli İbrahim'i oynatmayı planlıyor.


Ligin en deneyimli futbolcusu olma unvanını elinde bulunduran 38 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon ligde sadece Bursaspor maçında 88'inci dakikada oyuna alındı.


İbrahim Öztürk, sadece kupadaki uzatmalara giden Mardin Büyükşehir Başakspor deplasmanında 120 dakika sahada kaldı.


Sait Karafırtınalar, İbrahim Öztürk, Altınordu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:24 
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