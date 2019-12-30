Altay'da iki bilet kesildi - Son Dakika
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Altay'da iki bilet kesildi

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de dün evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak ilk yarıyı 24 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Altay, ön libero Deniz Vural ve sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı.

Altay'da iki bilet kesildi, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de dün evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalarak ilk yarıyı 24 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Altay, ön libero Deniz Vural ve sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim iki futbolcuya ayrılık kararını iletti. Deniz ve Oğuzhan bu gelişme üzerine kulüp aramaya başladı. Giresunspor maçının kadrosuna alınmayan iki futbolcu takım arkadaşlarıyla vedalaşıp tesislerden ayrıldı.

İzmir ekibine geçen sezon devre arasında Adanaspor'dan transfer olan Oğuz Han, geçen sezon 9, bu sezon ise ligde 10, kupada 2 karşılaşmada görev aldı. Gurbetçi futbolcu siyah-beyazlı formayla gol atma başarısı gösteremedi. Sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer edilen Deniz ise ligde 16 maçta 1 gol atıp, kupada 2 müsabakada oynadı. Sait Karafırtınalar döneminde ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan Deniz, Ali Tandoğan'ın göreve gelmesiyle kızağa çekilmişti.

TATOS YOLCU GİBİ

Altay'da Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'un da büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade edildi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın Giresunspor maçı kadrosuna almadığı Tatos için son kararı yönetim verecek. Takımın maliyeti en yüksek oyuncusu olan Yunan futbolcu ile 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ilgilendiği öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Altay, Han, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:51 Kaynak: DHA
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