Son Dakika Haberleri: Altay'da İki İsim Tamam, İki Oyuncu da Yolda

Altay'da İki İsim Tamam, İki Oyuncu da Yolda

20 dakika önce

Kadrosuna yapacağı takviyelerle Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmeyi hedefleyen Altay'ın yeni transferleri Tatos ve Merter, Antalya kampında takımla çalışmalara başladı.

Altay'da İki İsim Tamam, İki Oyuncu da Yolda, System.String[]


Kadrosuna yapacağı takviyelerle Spor Toto 1'inci Lig'in ikinci yarısında çıkışa geçmeyi hedefleyen Altay'ın yeni transferleri Tatos ve Merter, Antalya kampında takımla çalışmalara başladı.

Tetiş Yapı Elazığspor'dan gelen Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos ve Fatih Karagümrük'ten 10 yıl sonra yuvaya dönen Merter Yüce, idmanlardaki hırslı görüntüleriyle dikkat çekti. Siyah-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı Adanaspor'dan sağ kanat Oğuz Han Aynaoğlu ve Ankaragücü'den Belaruslu orta saha Anton Putsila'nın da kısa sürede kampa katılacağı belirtildi. 

İzmir ekibi Antalya kampında 8 Ocak'ta Gazişehir Gaziantep, 10 Ocak'ta Menemen Belediyespor'la hazırlık maçları oynayacak. Altay,12 Ocak'ta da son özel provasına çıkacağı rakibi henüz belli değil.

Takımdan ayrılan orta saha oyuncusu Tevfik, Giresunspor'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Kendisine kulüp bulması istenen orta saha Metin'in ise Afjet Afyonspor'la el sıkışmak üzere olduğu bildirildi. Takımdan ayrılan diğer isimlerden kaleci Egemen, stoper Ivanov ve orta saha Daf ise henüz kulüp bulamadı. Siyah-beyazlılarda ayrılacak isimlerin artması bekleniyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:11 Kaynak: DHA

Antalya, Altay, Spor
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