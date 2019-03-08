Son Dakika Haberleri: Altay'da İki Oyuncuya Milli Davet

Altay'da İki Oyuncuya Milli Davet

7 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay'ın iki yabancı futbolcusu Helder Tavares ve Anton Putsila'ya milli takımlarından davet geldi.

Altay'da İki Oyuncuya Milli Davet, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay'ın iki yabancı futbolcusu Helder Tavares ve Anton Putsila'ya milli takımlarından davet geldi. Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları için milli takıma çağrıldı. Belarus, 21 Mart'ta Hollanda'yla, 24 Mart'ta Kuzey İrlanda'yla karşılaşacak.

Yine devre arasında Portekiz kulübü Tondela'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Helder Tavares ise Yeşil Burun Adaları'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde ülkesi için ter dökecek. Yeşil Burun Adaları, 24 Mart'ta Lesotho ile karşı karşıya gelecek. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:12 Kaynak: DHA

Spor
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