Altay'da iki yolcu - Son Dakika
Son Dakika Spor Altay'da iki yolcu - Son Dakika Spor

Altay'da iki yolcu

7 saat önce

TFF 1. Lig'de cuma günü evinde Akhisarspor'la Play-Off yolunda oynayacağı kritik maça odaklanan Altay'da iki futbolcuya yol göründü.

Altay'da iki yolcu, System.String[]

TFF 1. Lig'de cuma günü evinde Akhisarspor'la Play-Off yolunda oynayacağı kritik maça odaklanan Altay'da iki futbolcuya yol göründü. Yönetim devre arasında Nijerya'nın Akwa United ekibinden transfer edilen Nijeryalı Aniekeme Okon'la yollarını ayırdı. 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu siyah-beyazlı takımda 1 kez bile forma şansı bulamadı. Altay'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Okon'un teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın raporuyla gönderildiği öğrenildi.

İzmir ekibinde tecrübeli golcü Leandrinho'nun da topun ağzında olduğu belirtildi. Ligde 24'üncü haftadaki Bursaspor deplasmanında sergilediği kötü performansın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı futbolcu da teknik patron Koşukavak'ın gözünden düştü. Son 5 maçta kadroya alınmadan 33 yaşındaki Brezilyalı'nın dizindeki sakatlık nedeniyle yönetimden izin aldığı öğrenildi. Altay, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leandrinho ile yeniden anlaşmayı düşünmüyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:19 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıdan'dan Nihat Özdemir'e mektup: Ertelenmemesini anlamakta zorlanıyorum
Ana Romero, liglere ara verilince doktorluğa geri döndü ve koronavirüs sürecinde görev aldı Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Koronavirüs testi pozitif çıkan Matuidi, hastalığın belirtilerini taşımadığını açıkladı
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi         
10:47
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç         
09:03
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altay'da iki yolcu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]