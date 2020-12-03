Altay'da İldiz tepkili - Son Dakika

Altay'da İldiz tepkili

03.12.2020 11:27
Altay'da İldiz tepkili, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı 2 galibiyetin ardından evinde çıktığı erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, maçta yapılan hakem hatası nedeniyle futbol camiasına ve yetkililere net mesajlar verdi.

TFF 1'inci Lig'de art arda aldığı 2 galibiyetin ardından evinde çıktığı erteleme maçında Giresunspor'la 1-1 berabere kalan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, maçta yapılan hakem hatası nedeniyle futbol camiasına ve yetkililere net mesajlar verdi. "Hafta içinde kendi maçlarını bırakıp bizim maçlardaki pozisyonlarla uğraşanlar rahatlamıştır herhalde" diyerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Hakem hataları olacaktır ancak maçta öyle bir pozisyon oldu ki direkt takım kaptanımıza yapılan, 'Katli vaciptir' tarzında bir hareket. Rakip oyuncu başında bekliyor, kırmızı kart görmesin diye özür diliyor. O pozisyon gitti gol oldu. Ondan sonra tabii ki saha karıştı. Açık söylemek gerekirse o pozisyon maçı sinir harbine çevirdi" yorumu yaptı.

"Herkes kendi maçına baksın. Burası Altay camiası. Biz de büyük bir camiayız" mesajı veren teknik patron Yücel İldiz, "Futbolda her şey olabiliyor ama bir maç böylesine bu hale getirilmez. Tüm yetkili arkadaşlara sesleniyorum. Maçlar sahada oynansın. Kimsenin etkisinde kalmayalım. Beni Türkiye'de herkes tanır. Kolay kolay bu konularda pek konuşmam ama bu maçın tek pozisyonu var. Maçı bu hale getiren de o pozisyon zaten. Net bir şekilde herkes kendi işine baksın. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Haklarımızı sahada savunalım. Rakiplerimizle sahada mücadele etmek istiyoruz. Mücadele ederek de inşallah hedefimize ulaşacağız. Bizim adımıza kaybedilen 2 puan var ama biz bunu inşallah ileride telafi ederiz" dedi.

TARTIŞMALI GOLLE SAHA KARIŞTIGiresunspor'un 31'inci dakikada Caner Hüseyin Bağ ile bulduğu golden önce orta sahada Karadeniz ekibinden Eren Tozlu, Altaylı stoper İbrahim Öztürk'e sert bir mühadalede bulundu. Pozisyonun ardından İbrahim yere yığılıp uzun süre yerden kalkamadı. Eren rakibinin başında bekleyerek elini havaya kaldırırken, faul çalmayan Hakem Caner Ak'ın oyunu devam ettirmesi sonrası Giresunsporlu Tavares kaptığı topla atağı sürdürerek Caner'e pasını aktardı. Caner'in rakip fileleri sarsmasının ardından Altaylı futbolcular ve teknik heyet uzun süre itirazlarda bulundu, ancak Hakem Ak kararından dönmedi.SERGEN'İN TALİHSİZLİĞİ

Altyapısından yetiştiği Altay'da profesyonel olan Giresunsporlu Sergen Piçinciol, dün eski takımına karşı büyük talihsizlik yaşadı. Müsabakanın 73'üncü dakikasında oyuna alınan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 82'nci dakikada ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı. Golden önceki pozisyonda Sergen, yaptığı faulle Altay'ın sol kanattan serbest vuruş kazanmasına neden olmuştu.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da İldiz tepkili - Son Dakika Spor


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