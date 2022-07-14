Altay'da imzalar konuştu

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi ilk etap kampını İsveçli stoper Eric Björkander dışında tamamı altyapısından yetişen gençleriyle gerçekleştiren Altay, iç transferde sözleşmesi sona eren 6 yerli oyuncusuna üst üste imzalar attırarak çifte bayram yaptı. İlk etapta kaleci Ozan, sol bek Özgür ve stoper İbrahim'i yuvada tutan siyah-beyazlılar, dün de sağ bek Tolga, forvet Deniz ve ön libero Ceyhun'la 2'şer yıllığına el sıkışarak rahatladı. Transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi yeni sezon öncesi serbest kalan tecrübeli oyuncularını ikna ederek taraftarının yüzünü güldürdü. Zeki ise henüz anlaşmaya yanaşmadı.

Afyonkarahisar'da ikinci kamp dönemini göreve devam eden Teknik Direktör Sinan Kaloğlu önderliğinde sürdüren Altay, 30 Temmuz'a kadar İzmir'e dönmeyecek. İlk etap kampında 31 kişi ile çalışan siyah-beyazlılarda kadro sayısı ikinci etapta 32'ye yükseldi. İlk kampta yer alan kaleciler Ulaş ve Semih, savunmacı Hikmet, orta saha oyuncuları Oktay ve Emre ile forvet Onur Yıldız altyapıya döndü. Bu isimlerin yerini yeni imza atan deneyimli futbolcular doldururken, genç kaleci Süleyman da bu kez kampı dahil edildi. Teknik patron Kaloğlu'nun kamp sonunda kadroda eleme yapması bekleniyor.