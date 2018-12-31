Son Dakika Haberleri: Altay'da Ivanov Sıkıntısı

Altay'da Ivanov Sıkıntısı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kendisine kulüp bulması istenen Bulgar stoper Ivan Ivanov yönetimden 150 bin Euro talep etti.

Altay'da Ivanov Sıkıntısı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kendisine kulüp bulması istenen Bulgar stoper Ivan Ivanov yönetimden 150 bin Euro talep etti. 

Sezon başında transfer edilen tecrübeli stoper 2 yıllık sözleşmesinin bulunması nedeniyle yönetime ayak diretiyor. Ivanov'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planlayan İzmir ekibi uzlaşma zemini arıyor. Kadrosunda 6 yabancı oyuncusu bulunan Altay, transfer etmek istediği yeni yabancılara lisans çıkarabilmek için Ivanov'u bir an önce göndermek istiyor. Bulgar defans oyuncusu performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve son 2 haftada kadroda yer bulamamıştı. Siyah-beyazlılar, yabancılardan Senegalli Daf'tan da kendisine kulüp bulmasını talep etmişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:52 Kaynak: DHA

Altay, Spor
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