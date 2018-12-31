Altay'da Ivanov Sıkıntısı
1 saat önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kendisine kulüp bulması istenen Bulgar stoper Ivan Ivanov yönetimden 150 bin Euro talep etti.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay
'da kendisine kulüp bulması istenen Bulgar stoper Ivan Ivanov yönetimden 150 bin Euro talep etti.
Sezon başında transfer edilen tecrübeli stoper 2 yıllık sözleşmesinin bulunması nedeniyle yönetime ayak diretiyor. Ivanov'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmayı planlayan İzmir
ekibi uzlaşma zemini arıyor. Kadrosunda 6 yabancı oyuncusu bulunan Altay, transfer etmek istediği yeni yabancılara lisans çıkarabilmek için Ivanov'u bir an önce göndermek istiyor. Bulgar defans oyuncusu performansıyla hayal kırıklığı yaşatmış ve son 2 haftada kadroda yer bulamamıştı. Siyah-beyazlılar, yabancılardan Senegalli Daf'tan da kendisine kulüp bulmasını talep etmişti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:52 Kaynak: DHA
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