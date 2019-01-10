Son Dakika Haberleri: Altay'da Ivanov Takımdan Ayrıldı

Altay'da Ivanov Takımdan Ayrıldı

36 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Bulgar oyuncusu Ivan Kamenov Ivanov'un, sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.

Altay'da Ivanov Takımdan Ayrıldı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Bulgar oyuncusu Ivan Kamenov Ivanov'un, sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Ivanov ile kulübün yollarının ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmesini tek taraflı fesheden Bulgar futbolcunun dün akşam Antalya kampında ayrıldığı ve ülkesine döndüğü kaydedildi.

Sezon başında takıma dahil olan Ivanov, siyah-beyazlı formayla ligde ve kupada 7 maça çıkmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Altay, Spor
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