Altay'da Jasmin Scuk problemi

Süper Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli tarafından kadrodan elenen futbolcular arasında yer alan Boşnak ön libero Jasmin Scuk'un siyah-beyazlı kulüple yolları ayırmaya yanaşmadığı öğrenildi. İzmir temsilcisi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun yeni sezon için kulüpten 450 bin Euro alacağı belirtildi. Scuk ile ilgilenen 1'inci Lig ekiplerinin yüksek maliyeti nedeniyle transferi bitiremediği ifade edildi. Boşnak futbolcu 8 Eylül'de bitecek transfer döneminde bir kulüple anlaşmaması ya da tekrar kadroya alınmaması halinde takımdan ayrı bireysel olarak antrenman yapacak.

- İzmir