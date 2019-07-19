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Altay'da kaleci Emre kaldı

37 dakika önce

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da kaleci Emre Koyuncu'nun kadroda tutulmasına karar verildi.

Altay'da kaleci Emre kaldı, System.String[]
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da kaleci Emre Koyuncu'nun kadroda tutulmasına karar verildi. Yönetim tarafından geçen sezon sonunda kendisine kulüp bulması istenen 23 yaşındaki eldiven, Afyonkarahisar kampındaki performansıyla yeniden teknik ekibe güven verdi. Talip olduğu kaleci Gökhan Değirmenci'yi Akhisarspor'a kaptıran Altay, mevcut file bekçileriyle devam kararı alarak 1 numara transferi yapmaktan vazgeçti. İzmir ekibi, Turgutluspor'a transfer olan üçüncü kaleci Can'ın yerine de Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan'la anlaştı.
Altay'da yeni sezonda kaleciler Emre, Aydın ve Onurcan eldivenleri kapmak için mücadele edecek. Afyon kampını tamamlayan siyah-beyazlılar, 3 günlük iznin ardından 22 Temmuz Pazartesi günü tekrar Afyon'da çalışmalarına başlayacak. Siyah-beyazlılar ikinci hazırlık maçında 25 Temmuz'da Eskişehirspor'la karşılaşacak. 31 Temmuz için rakip arayan İzmir temsilcisinin ikinci etap kampı 2 Ağustos'ta sona erecek. Altay, lig öncesi son provalarında ise 6 Ağustos'ta başlayacak 47'nci Folkart TSYD Ege Kupası'nda çıkacak. Öte yandan, denemeye alınan Nijeryalı İbrahim Ali Hassan için son kararı teknik heyet verecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Afyon, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:05 Kaynak: DHA
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