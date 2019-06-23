Son Dakika Haberleri: Altay'da kaleci Gökhan zor
Son Dakika Spor Haber

Altay'da kaleci Gökhan zor

1 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, kadrosuna katmak istediği Bolusporlu kaleci Gökhan Değirmenci'nin transferinde frene bastı.

Altay'da kaleci Gökhan zor, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, kadrosuna katmak istediği Bolusporlu kaleci Gökhan Değirmenci'nin transferinde frene bastı.
Tecrübeli kalecinin geçen sezon bitmeden Boluspor yönetimiyle sözleşmesini yenilemesi nedeniyle transfer rafa kaldırıldı. Altay yönetimi, deneyimli eldiveni almak için bonservis ücreti ödemeyi düşünmüyor. Transferin zora girdiği ve Gökhan'ın kulübünden alacaklarına karşılık bonservisini feshetmesi halinde İzmir ekibinin devreye girmeyi planladığı öğrenildi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, geçen sezon Boluspor'dan öğrencisi olan tecrübeli file bekçisini takımında görmek isterken, Altay altyapısından yetişen Gökhan da yuvaya dönmek için şartları zorlayacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 12:48 Kaynak: DHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Max Kruse ile el sıkıştı! İşte Alman golcünün alacağı ücret Mesut Özil'den seyyar çiçek satıcılarına tepki Panathinaikos, Zeljko Obradovic'e transfer teklifinde bulundu! Galatasaray, Mbaye Diagne'nin yerini Aboubakar ile dolduracak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 12:49:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da kaleci Gökhan zor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]