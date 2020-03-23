Altay'da Kappel beklentilerin altında kaldı! - Son Dakika
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Altay'da Kappel beklentilerin altında kaldı!

6 saat önce

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez rakip fileleri sarsan Hollandalı futbolcu, bu sezon şimdiye kadar 3 gol atabildi.

Altay'da Kappel beklentilerin altında kaldı!, System.String[]

Geçen sezon siyah-beyazlı formayla 9 kez rakip fileleri sarsan Hollandalı futbolcu, bu sezon şimdiye kadar 3 gol atabildi.


Ligde 24 karşılaşmada şans bulan Kappel, sezonun ilk yarısında Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor (D) ağlarını havalandırmıştı. İkinci devrede sadece Ekol Göz Menemenspor karşısında gol sevinci yaşayan tecrübeli krampon, gol sayısı olarak beklentileri karşılayamadı.


Tecrübeli krampon fazla skor üretemese de 6 asist yaparak alkış topladı.


Öte yandan İzmir temsilcisi 3 günlük iznin ardından bugün yeniden tesislerinde toplanıp hazırlıklarına başlayacak.


İstanbulspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:43 

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