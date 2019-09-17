Son Dakika Haberleri: Altay'da kappel'in sırrı çalışmak
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Altay'da kappel'in sırrı çalışmak

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetle gözünü üst sıralara çeviren Altay'da sergilediği performansla alkış toplayan Leandro Kappel'in, yaz döneminde özel antrenman yaparak formda kaldığı öğrenildi.

Altay'da kappel'in sırrı çalışmak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetle gözünü üst sıralara çeviren Altay'da sergilediği performansla alkış toplayan Leandro Kappel'in, yaz döneminde özel antrenman yaparak formda kaldığı öğrenildi. Geçen sezon başında Yukatel Denizlispor'dan transfer edilen ve ikinci yarıda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Hollandalı sağ kanat, sezonun bitmesinin ardından boş durmadı. İzin dönemini idman yaparak geçiren Kappel, ekstra çalışmalarının meyvelerini ligde toplamaya başladı.

İlk 4 haftada oynanan Ümraniyespor, İstanbulspor (D), Balıkesirspor ve Boluspor (D) karşılaşmalarında teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın ilk 11'de şans verdiği Kappel, 4 müsabakada da 90'ar dakika sahada kalarak siyah-beyazlı takımın en istikrarlı isimlerinden biri olacağını gösterdi. Ümraniyespor ve İstanbulspor filelerini sarsan tecrübeli futbolcu, son olarak Bolu deplasmanında 2-0'lık galibiyette Putsila'nın ilk golünde pay sahibi olurken, ikinci golde Tatos'a asist yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
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