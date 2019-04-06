Son Dakika Haberleri: Altay'da Kappel'in Yıldızı Parlıyor

Altay'da Kappel'in Yıldızı Parlıyor

12 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel, üst üste attığı gollerle Türkiye kariyerindeki en başarılı performansını yakaladı.

Altay'da Kappel'in Yıldızı Parlıyor, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Hollandalı kanat oyuncusu Leandro Kappel, üst üste attığı gollerle Türkiye kariyerindeki en başarılı performansını yakaladı. Sezonun ilk yarısında 3 gol kaydeden Kappel, ikinci devre oynadığı karşılaşmalarda 5 kez daha rakip fileleri sarsarak toplam gol sayısını 8'e çıkardı. Denizlispor'da 2016-17 sezonunda 8 gol kaydeden Kappel, geçen sezon yine yeşil-siyahlı formayla 6 kez rakip ağları havalandırdı. Hollandalı kanat oyuncusu siyah-beyazlı formayla 1 gol daha atması halinde Türkiye'deki kendi gol rekorunu kırmış olacak. Kappel, 2012-13'te Yunanistan 2. Ligi'nde Doksa Dramas formasıyla 13 gol atarak en skorer sezonunu yaşadı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:58 Kaynak: DHA

Türkiye, Altay, Spor
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