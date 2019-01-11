Son Dakika Haberleri: Altay'da Kappel Kalıyor

Altay'da Kappel Kalıyor

58 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Leandro Kappel, kamp dönemindeki hırslı futboluyla teknik heyetin gözüne girdi.

Altay'da Kappel Kalıyor, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Leandro Kappel, kamp dönemindeki hırslı futboluyla teknik heyetin gözüne girdi. 

Hollandalı futbolcunun devre arasa hazırlıklarında çok iyi çalıştığını ve ikinci yarıda takıma katkı sağlayacağını dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, "Kappel'in ödemelerinin büyük bölümünü yaptık. Bizden ayrılma talebi olmadı. Veriminin giderek artacağına inanıyorum" diye konuştu. 

Bir süre önce Kappel'in eski kulübü Denizlispor'a dönmek için haber yolladığı iddia edilmişti. Sağ kanatta görev alan futbolcu ilk yarıda 15 maçta 3 gol kaydetti. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:00 Kaynak: DHA

Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski Galatasaraylı Semih Kaya, Lüks Arabasıyla Direğe Çarptı Beşiktaşlı Tolgay Arslan Fenerbahçe'yle Anlaştı, Kulüplerin Anlaşmasını Bekliyor

Adana Demirspor Başkanı: Sneijder, Sponsorluk Anlaşmaları Nedeniyle Gelemedi Futbolcular, Dinler Bahçesi'nde Cuma Namazı Kıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 14:58:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altay'da Kappel Kalıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]