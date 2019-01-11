Altay'da Kappel Kalıyor
58 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da ilk yarıda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Leandro Kappel, kamp dönemindeki hırslı futboluyla teknik heyetin gözüne girdi.
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay
'da ilk yarıda sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan ve takımdan gönderilmesi gündeme gelen Leandro Kappel, kamp dönemindeki hırslı futboluyla teknik heyetin gözüne girdi.
Hollandalı futbolcunun devre arasa hazırlıklarında çok iyi çalıştığını ve ikinci yarıda takıma katkı sağlayacağını dile getiren teknik direktör Özden Töraydın, "Kappel'in ödemelerinin büyük bölümünü yaptık. Bizden ayrılma talebi olmadı. Veriminin giderek artacağına inanıyorum" diye konuştu.
Bir süre önce Kappel'in eski kulübü Denizlispor
'a dönmek için haber yolladığı iddia edilmişti. Sağ kanatta görev alan futbolcu ilk yarıda 15 maçta 3 gol kaydetti.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:00 Kaynak: DHA
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