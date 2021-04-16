Altay'da Kappel kriz yarattı

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay'da Leandro Kappel krizi yaşandı. Dün deplasmanda oynanan Ankaraspor maçında kadroda yer almayan Hollandalı sağ kanat oyuncusunun geçtiğimiz günlerde alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname yolladığı öğrenildi.

Futbolcunun avukataylı görüşen yönetim, Kappel'e ihtarnameyi geri çektirdi. Ancak zirve yarışındaki kritik süreçte yapılan bu hareket nedeniyle yönetim futbolcuyu Ankara kafilesine dahil ettirmedi. Yönetimin sorunu çözdüğü, Kappel'in kadro dışı bırakılmadığı belirtildi. Altay'da 3'üncü sezonunu geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon şimdiye kadar 25 maçta 6 gol atıp, 2 asist yaptı.