Son Dakika Haberleri: Altay'da Kaptan İddialı

Altay'da Kaptan İddialı

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay'da kaptan İbrahim Öztürk, kalan 9 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Altay'da Kaptan İddialı, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde son sıradaki Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak Altay'da kaptan İbrahim Öztürk, kalan 9 maçı da kazanmayı hedeflediklerini belirtti. 

Yaşadığı sakatlık sonrası ilk 11'deki yerini genç Ulaş'a kaptıran ve son 3 müsabakada yedek soyunan tecrübeli savunmacı, bu hafta cezalı stoper Gençer'in yokluğunda ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Gençlerbirliği deplasmanında şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getiren kaptan İbrahim, "Önümüzde 9 final maçımız var. Hedefimiz 27 puan" dedi.

Takım olarak ikinci yarıda iyi işler yaptıklarını ifade eden deneyimli futbolcu, "Sezonun ilk yarısında kaybettiğimiz tüm puanları ikinci yarıda telafi etmek istiyoruz. Kaybettiğimiz Gençlerbirliği karşılaşmasında rakibe pozisyon vermedik, bulduğumuz 3-4 net fırsatı ne yazık ki değerlendiremedik. Futbol şansı yanımızda değildi. Yine de bu yenilgi bize birçok şey kazandırdı. Artık final haftalarındayız. Karabükspor maçı da bu finallerin ilki. Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Hedefe emin adımlarla hep birlikte yürümeye çalışacağız" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:48 Kaynak: DHA

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Altay, Spor
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