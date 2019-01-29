Son Dakika Haberleri: Altay'da Karafırtınalar Dönemi

Altay'da Karafırtınalar Dönemi

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, geçen hafta Boluspor'dan ayrılan teknik direktör Sait Karafırtınalar'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Altay'da Karafırtınalar Dönemi, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, geçen hafta Boluspor'dan ayrılan teknik direktör Sait Karafırtınalar'la 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, başkan Özgür Ekmekçioğlu ve teknik direktörlüğü bırakıp sportif direktörlük görevine geri dönen Özden Töraydın katıldı.

Futbol kariyerinde profesyonel olduğu Altay'a bu kez teknik adam olarak hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Sait Karafırtınalar, iç sahada oynayacakları İstanbulspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan İzmirli teknik adam, şunları kaydetti:

"Altay'ın bir karakteri var. Her zaman kazanmak ve en üstte olmak için mücadele verir. Konum itibarıyla sıkıntılı bir pozisyonumuz var ancak 3 maçlık bir galibiyet serisi bizi Play-Off yarışına ortak eder. İlk 2 zor ama ilk 6 neden olmasın. Bunun için rakiplerin de puan kaybetmesi gerekiyor. Bu sene olmasa da gelecek yıl ilk 2'nin en büyük adayı olacağımızın sözünü şimdiden verebilirim."

Karafırtınalar, 31 Ocak'ta bitecek ara transfer döneminde 2 takviye daha yapmayı planladıklarını da ifade etti.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Ekmekçioğlu, idari, mali ve sportif anlamda başarılı olup 7 yıl içerisinde Süper Lig'e yakışan bir takım oluşturmak istediklerini dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:06 Kaynak: AA

Boluspor, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor
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