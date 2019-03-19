Altay'da Karafırtınalar Farkı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenip milli maç arasına umutlu giren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, fark yaratan isimlerin başında geldi.





Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenip milli maç arasına umutlu giren Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, fark yaratan isimlerin başında geldi.



Siyah-beyazlılarda 20'nci haftada dümene geçen deneyimli teknik adam, 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Bu süreçte Karafırtınalar yönetimindeki Altay 16 puan toplayıp alt sıralardan kurtuldu ve kalan 8 hafta için Play-Off umutlarını artırdı. Sezona Boluspor'da başlayıp Altay'da kariyerine devam eden Sait Karafırtınalar, İzmir ekibinde 2.29 puan ortalaması yakalamayı başardı.



Altay'da sezon başında takımı çalıştıran Alper Avcı, 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1.20 puan ortalaması tutturdu. Şu an sportif direktörlük görevini yapan Özden Töraydın ise Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından 6 maç teknik direktörlük görevini üstlendi. Altay, Töraydın'la 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, sadece 0.80 puan ortalaması yakaladı. Meslektaşlarını farklı bir şekilde geride bırakan Sait Karafırtınalar, "Kalan 8 maçta ilk 6 sıraya yerleşmek için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takımı, kaliteli oyunculara sahibiz. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirip, yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" diye konuştu. - İzmir

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